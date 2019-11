Spejdere invaderede nabolande

20 spejdere fra Gladsaxe deltog i CICERO-løbet 2019 sammen med over hundrede spejdere fra hele Danmark

Der var politik og sund konkurrence på programmet til årets CICERO-løb, hvor danske spejdere skulle invadere vores to skandinaviske nabolande.

CICERO-løbet er et adventurespejdløb for spejdere og ikke-spejdere i alderen 13-17 år, hvor man hellere leger med smartphones og raketfysik end kompas og rafter, og lover stress og udfordringer, som man kan læse på løbets hjemmeside.

I år tog deltagerne til Sorø for at kæmpe for det opdigtede parti, Det Nyskabende Nationalsocialistiske Parti (NNP). Her var cirka 20 spejdere med fra KFUM- Spejderne Søborg gruppe, De grønne pigespejdere Stengård og 1. Søborg Gruppe DDS.

NNP kæmpede for at redde verden. Første skulle Sverige invaderes, da landet besad store mængder af våben og ammunition. Da deltagerne var klar til at invadere Norge blev NNP’s leder Marta Jysk Petersen arresteret af PET og missionen om at invadere verden gik i vasken.

Igennem løbet skulle deltagerne besøge forskellige poster. Her skulle blandt andet produceres propagandavideoer, deltages i det svenske folkemøde, løse svenske emoji-koder og hjælpe svenskerne med at udvikle våben.

– Til CICERO-løbet og resten af de danske adventurespejdløb er det ikke altid de klassiske færdigheder som testes. Adventurespejd går i lige så høj grad ud på at udfordre spejdernes evner til at arbejde under pres og arbejde sammen i patruljen. Adventurespejd er groft sagt spejder i en mere actionfyldt, udfordrende og koncentreret udgave, hvor man får lov til at leve sig ind i historien, og være en del af en fortælling, fortæller Rasmus Boe, spejderleder i KFUM Spejderne Søborg.

