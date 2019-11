Store konsekvenser for demente ved Taxvejs navneskift

Byrådet har indstillet at en del af Taxvej skal omdøbes til Erhard Jacobsens Vej. Dette forslag er sendt til høring.

Af Bente Woldsgaard

Bente Woldsgaard, Helleskrænten 3

Min mand, som bor på Bakkegården har fået brev herom.

Den del af Taxvej, som man påtænker at omdøbe til Erhard Jacobsens vej er befolket med mange, mange borgere, der har sager i alverdens instanser, hvor de er opført med navn og adresse. Her er tale om beboerne på Bakkegården, Cathrinegården, i børnehusene Bakkely og Taxvej og på Bakkeskolen. Bagsværd Kirke berøres også.

Taxvej er for alle et indlært navn og et navn, der huskes og så er det let at sige hvilket giver beboerne og brugerne tryghed når de færdes ude i byen.

Erfaringsmæssig går der rigtig lang tid inden et nyt vejnavne vinder indpas i bevidstheden.

FlexTrafik og ambulancetjenesten, som ofte kommer på denne vej får det svært, og hjælpen forsinkes unødig.

Hvorfor omdøber man ikke den del af Taxvej der ligger på den modsatte side af Bagsværd Hovedgade? Dette ville kun involvere få husstande.

Man kunne også bruge navnet til en vej i et nyt boligområde. Der etableres i disse år mange nye boligområder her i kommunen og de nye veje skal have navne. Så får stedet navnet fra begyndelsen, og de mange rettelser og misforståelser som det foreslåede vil forårsage vil ikke forekomme.