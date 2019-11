Tårer, traumer og befriende humor

Præster under lup i ”Gud være lovet”. Foto: Camera Film.

Engelsk socialrealisme, action og kirkens ødelæggende hemmeligheder i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Forbered jer på en opsang af de helt store, for Ken Loach er tilbage med ”Sorry, We Missed You”, hvor Ricky og Abby slider for at forsørge deres lille familie. Abby er SOSU- assistent og forsøger at give de ældre lidt værdighed, imens Ricky leverer pakker for et fragtfirma. Han indser dog, at arbejdsgiverens krav er umulige at leve op til.

Filmen har forpremiere i Bibliografen den 26/11 klokken 18.00.

I ”Gud være lovet” opdager Alexander, at præsten Fader Preynat, der misbrugte ham seksuelt i barndommen, stadig arbejder med børn. Alexander kontakter derfor præsten og får ham til at indrømme sin skyld. Kirken gør dog ikke noget ved det, og derfor sætter Alexander sig for at skal kaste tiltrængt lys over kirkens ødelæggende hemmeligheder.

Med ”Gud være lovet” har François Ozon leveret en dyster fortælling om magtens korrumperende kraft.

I den lidt lettere afdeling vender Frode Får tilbage i den actionfyldte ”F for får 2: Fårmageddon”. Som altid er det ærkebritiske univers befriende skørt og morsomt. Denne gang kastes Frode ud i intet mindre end et intergalaktisk eventyr, da en gæst fra det ydre rum nødlander nær gården.

”Det er sværere at blive medlem af Mandskoret end at blive medlem af Hells Angels,” siger de midaldrende norske medlemmer i dokumentaren ”Mandskoret”. De lovede for 15 år siden at synge ved hinandens begravelser, men nu er det pludselig alvor. Korlederen Ivar er uhelbredelig syg af kræft. Koret står dog overfor deres hidtil største koncert som opvarmning for mægtige Black Sabbath, så døden må vente! Hav lommetørklæderne klar, for ”Mandskoret” er en film om venskabets ubrydelige bånd og musikkens helende kræfter.

Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 28. november.