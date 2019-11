Til DM i messing

FDF Gladsaxe Brass Band på scenen i Aarhus. Foto: Privat.

Stor oplevelse for FDF Gladsaxe Brass Band at være til DM i brassband

Af Redaktionen, redigeret

FDF Gladsaxe Brass Band blev nummer tre i sin klasse, 3. division, da Dansk Amatør Orkesterforbund holdt Danmarksmesterskaber for brassbands i Musikhuset Aarhus. I alt tyve orkestre deltog og Concord Brass Band vandt elitedivisionen.

– Det var en stor oplevelse i sig selv at spille i Symfonisk Sal. Den gode akustik er vi slet ikke vant til. Men det var også rigtig dejligt, at salen næsten var fyldt med tilhørere til at bakke os op, fortæller orkesterleder Kim Kjær Andersen.

FDF Gladsaxe Brass Band har efter eget udsagn nærmest været i en lang ”træningslejr” siden Gladsaxedagen.

– Det har været både hårdt og dejligt at dykke helt ned i musikkens detaljer. Som sideeffekt er det med til at gøre bandet generelt bedre, siger dirigent Carl Viggo Jespersen.

Bandet er nu i gang med at forberede sig både til juletræstænding ved Rådhuset den 29. november, og til nytårskoncert lørdag den 18. januar i Stengård Skoles Aula.