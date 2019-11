Trafikstøj taget op i Folketinget

Formanden for Folketingets Transportudvalg, Jeppe Bruus, havde møde med Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe om trafikstøj

Af Redaktionen, redigeret

Jeppe Bruus (A), der er fra Gladsaxe, havde arrangeret et foretræde for Folketingets Transportudvalg i sidste uge, hvor formanden fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger, Flemming Ytzen, fortalte om udfordringer med støj i Gladsaxe Kommune – en af landets mest støjbelastede kommuner fra statsveje.

Som en del af transportudvalgets arbejde, tager Jeppe Bruus nu initiativ til, at Transportudvalget afholder en eksperthøring i januar måned, med fokus på støjdæmpende asfalt, krumme og højere støjskærme samt forbedring af dækkvaliteten til at mindske trafikstøjen.

Sammen med byrådsmedlem Jakob Skovgaard Koed (A) og Sammenslutningen af Grundejerforeninger, har Jeppe Bruus arbejdet på et sæt anbefalinger til forhandlingerne om en kommende investeringsplan. – Her vil vi blandt andet arbejde på, at der afsættes midler til forsøgsstrækninger med højere og krumme støjskærme, eventuelt ved Søgården langs Hillerødmotorvejen, ligesom at vi vil arbejde for, at der inden for en kort årrække lægges ny støjdæmpende asfalt på motorvejene i Gladsaxe, fortæller Jeppe Bruus.