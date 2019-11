Tre gode råd til inden du anskaffer dig en hund

SPONSORERET INDHOLD: Hunden er menneskets bedste ven. Derfor kan det være fristende at kaste sig hovedkulds ud i processen med at finde den perfekte hvalp til dig. Der er dog mange forskellige faktorer, som du skal tage stilling til, inden du vælger at købe en hund.

Af SPONSORERET INDHOLD

Tager du stilling til disse inden du skriver under på en købskontrakt, kan du nemlig spare både dig selv og en eventuel hvalp for mange problemer. Derfor får du i denne artikel tre gode råd til overvejelse, inden du anskaffer dig en hund. Det er vigtigt at huske, at det er dyrt at købe en hund i første omgang. Har du derfor ikke pengene til at starte med, kan du få inspiration til et lån her, så du kan komme i gang med at finde din nye bedste ven.

Budget, budget, budget

Det er ikke gratis at anskaffe sig en hund. Det er derfor en gode ide at lægge et budget inden du vælger en race, da dette kan have store konsekvenser for din økonomi, hvis du ikke vælger rigtigt. Der er nemlig mange forskellige racer af hunde, og nogle kommer til at koste mere end andre. Større hunde vil uundgåeligt koste mere i foder end mindre hunde. Du skal også tillægge forskellige andre poster i dit budget, så som dyrlægebesøg, en sundheds og ansvarsforsikring, skulle din hund gøre skade på andre eller deres ting.

Legetøj til hunde kan også koste penge, og det kan også være dyrt at gå til hundetræning i starten af hvalpens liv. Derfor skal du overveje inden du køber, om dit budget kan holde til de mange udgifter, som kommer med at have en hund.

Vælg en race

Der er stor forskel på de mange hunderacer, og det er op til dig at tage stilling til, hvilken en, som passer til dig. Du skal først og fremmest tage stilling til hundens størrelse, da der er et spænd på mellem et kilo ved de mindste og 80 kilo ved de største. Derefter skal du tage stilling til, hvilken type af energi, som din hund skal have. Der findes nemlig racer, som er fantastiske brugshunde, og som kræver meget mere motion til både hjerne og krop, end mindre selskabshunde har brug.

Til sidst skal du også tage stilling til, hvilken type af pels din hund skal have. Dette kan nemlig både have stor indflydelse på niveauet af pelspleje, som du skal give din hund, men også hvor stor en indflydelse dens pels kommer til at have på rengøringen af dit hjem.

Find tiden og pladsen

Du skal til sidst overveje, om du har tiden og pladsen til at købe en hund. En hund skal helst ikke være alene hjemme i mere end seks til syv timer om dagen, og du skal derfor kunne arrangere dit arbejde og privatliv derefter. Du skal også sørge for, at hvis du ikke kan komme ud på længere gåture med din hund, at du så har en større have, som hunden kan benytte.