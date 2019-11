Tyveri og knuste bilruder

Der har været en del knuste bilruder i Søborg og Bagsværd på det seneste. Foto: Colourbox.

Hærværk og tyverier fra biler og varevogne i Søborg og Bagsværd

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe Bladet har fået flere henvendelser om hærværk på biler i Maglegårds-kvarteret. Blandt andet hærværk og knuste ruder på biler på Holmevej, Grønnemose Allé og Mars Alle i sidste uge.

Københavns Vestegns Politi har desuden fået henvendelser om en del tyverier i oktober og november. Blandt andet fire anmeldelser om tyveri fra personbiler i Søborg, og fire anmeldelser af tyveri fra varebiler i Søborg og Bagsværd.

Tyverier fra biler har ellers været støt faldende i Danmark i de sidste 25 år, ifølge tal fra Danmarks Statistik. Men det er selvfølgeligt en ringe trøst for de personer, der får ødelagt eller stjålet fra deres bil.

Antallet af tyverier fra varebiler er til gengæld stigende.

Københavns Vestegns Politi har følgende råd, for så vidt muligt at undgå tyverier fra bilen:

1. Gør det svært for tyven: Luk og lås altid alle døre, vinduer og soltag

2. Frist ikke tyven: Fjern mobiltelefon, GPS-enhed og øvrige værdigenstande, når du forlader bilen

3. Gør tyven utryg: Parkér så vidt muligt et synligt eller befærdet sted med god belysning eller overvågning

4. Skræm tyven væk: Overvej bilalarm eller låsebolte på fælge

Og følgende råd, for at undgå tyveri fra firmabiler/håndværkervogne:

1. Gør tyven utryg: Parkér så vidt muligt et synligt eller befærdet sted med god belysning eller overvågning

2. Gør det svært for tyven: Parkér tæt mod et stakit, hæk eller mur, så adgang til vare- og bagagerum blokeres – og overvej garage

3. Frist ikke tyven: Fjern synligt værktøj og andre værdigenstande. Overvej at opbevare dyrt værktøj et sikkert sted

4. Gør tyvens liv surt: Mærk dit værktøj med synlig gravering eller usynlig lak og registrér dit værktøjs serienumre, tag gerne fotos

5. Skræm tyven væk: Overvej videoovervågning, alarm og gps-tracking – og skilt tydeligt med det

pk