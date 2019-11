Udgifter stiger og falder

Driftsudgifterne for Gladsaxe Kommune per indbygger stiger generelt, men er faldende på dagtilbudsområdet og kulturen

Af Redaktionen, redigeret

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at de kommunale driftsudgifter per indbygger i Gladsaxe Kommune generelt er steget mellem 2008 og 2018. Det samme er udgifterne til sundhed og anlæg. Udgifterne til folkeskolen og transport og infrastruktur per indbygger er nogenlunde det samme som i 2008, mens især dagtilbudsudgifterne, samt udgifterne til kultur, er faldende.

Mange af de samme tendenser ses på landsplan, bortset fra at anlægsudgifterne her er stagneret og faldende.

pk