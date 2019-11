Ulovlig parkering straffes

Ulovlig parkering forbliver ikke nødvendigvis ustraffet. Her skrives der tilsyneladende en parkeringsafgift ud på Wergelands Allé for at holde for tæt på krydset. Foto: Peter Kenworthy.

Kommunens parkeringsvagter skriver flere parkeringsafgifter ud

Af Peter Kenworthy