Vejdirektoratet tjekker vejbump

Det vejbump på Wergelands Allé, som Henrik og Inger Kuni i sidste uge mente var for lave, blev skiftet i år efter ønske fra borgere i området

Af Carsten Høeg Maegaard

Carsten Høeg Maegaard, teamleder i Veje og Trafik

Det vejbump på Wergelands Allé, som Henrik og Inger Kuni i sidste uge mente var for lave, blev skiftet i år efter ønske fra borgere i området. Årsagen var dengang, at bumpet var for højt. I By- og Miljøforvaltningen har vi nu bedt Vejdirektoratet om at måle på bumpene på Wergelands Allé for at få fastslået om de overholder reglerne for bump på offentlig vej. Borgere, der oplever skader på veje og fortove, er altid velkomne til at indberette dem på vores digitale løsning ”Tip Gladsaxe”, som findes både som app i appstore og Google Play og på hjemmesiden gladsaxe.dk. Det er også muligt at kontakte Veje- og Trafik teamet på veje@gladsaxe.dk med spørgsmål.