Vind billetter til Dronningens Corgi

Filmen har premiere i biografen den 21. november, og du kan vinde 1x2 billetter

Af Randi Salzwedell

Rex er Dronningens Top Dog – hendes absolutte yndlingshund og derfor en forkælet lille Corgi, som lever et liv i sus og dus på Buckingham Palace. Men da Rex ender på et internat i London med stærke herreløse hunde, må han indse, at for at blive en sand favorit, må man gøre sig fortjent til det. Blandt de danske stemmer finder man Silas Holst, Lone Hertz, Christian Fuhlendorff og Henrik Lykkegaard. Længde 85 minutter. Censur: Tilbudt for alle, men frarådes børn under 7 år.

I samarbejde med Sweet Chili Entertainment udlodder Gladsaxe Bladet 1×2 billetter til filmen, og du skal blot kunne svare på følgende:

Hvem lægger stemme til hunden Rex:

A: Mads Mikkelsen

B: Ole Henriksen

C: Silas Holst

Send dit svar samt navn og adresse til kon@gladsaxebladet.dk mærket Corgi senest fredag den 22. november 2019. Vinderne får direkte besked og offentliggøres i avisen, hvorefter billetterne skal afhentes på redaktionen.