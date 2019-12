Børne- og undervisningsministeren (bagerst til venstre) have diplom, check og rosende ord med til, lederen af Gladsaxe Skovbørnehave, Karina Bech (bagerst til højre). Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Skovbørnehave vinder prisen som Årets Dagtilbud 2019

Af Peter Kenworthy

Hareskoven og Skovbrynet Station kunne anes i baggrunden fra det der engang var en landevejskro. Dannebrog var hejst. Og børnehavebørn i flyverdragter løb rundt og legede på legepladsen, spillede udendørsludo og ventede på at se en ægte minister kåre deres børnehave som Danmarks bedste.

Børne- og undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (A), besøgte nemlig Gladsaxe Skovbørnehave mandag for at overrække institutionen prisen som Årets Dagtilbud.

Efter at ministerbilen var ankommet, og ministeren var trådt indenfor på legepladsen, viste lederen af Gladsaxe Skovbørnehave, Karina Bech, rundt og fortalte om hvad børnene arbejder med i dagligdagen på institutionen, mens de så på plancher om hvad regnorme spiser, om en tryg start i skolen og om at have venner på tværs.

Før prisen blev overrakt sang børnene Søren Banjomus og en hjemmekomponeret sang om musen Malle og Sneglen Pia, og Karina Bech takkede for prisen.

– Børnene har været meget glade for at vi har vundet. De har fortalt mig at det her er verdens bedste børnehave. Prisen anerkender det store arbejde personalet gør hver dag for at alle trives i institutionen, sagde hun.

Pernille Rosenkrantz-Theil havde diplom og en check på 20.000 kroner med.

– Ved I hvad en pris er? Den pris I vinder er en præmie fordi det her er den bedste børnehave. En af grundene er, at I må have Danmarks bedste voksne, fortalte hun børnene, hvorefter der blev råbt ’hurra’ og givet plads til Sebastian Klein og hans dyreshow.

Her fik Emilio lov at holde en kongepyton selv, Johannes fik en kæmpe fugleedderkop i hænderne, og musen Herkules gik på line mellem Vega og Sigrid – alt sammen til stor fornøjelse for børn og barnlige sjæle.

Høj pædagogisk kvalitet

Prisen som Årets Dagtilbud gives til et dagtilbud som udfører et solidt pædagogisk arbejde af høj kvalitet. På grund af institutionens sociale og miljømæssige fokus, og arbejde med inddragelse af børnene, var Gladsaxe Skovbørnehave blevet udvalgt som én af de tre ’finalister’ til prisen.

Et fagudvalg af repræsentanter fra blandt andet fagforbundet FOA, BUPL, og Kommunernes Landsforening havde blandt 124 indstillinger fra hele landet valgt Gladsaxe Skovbørnehave som Årets Dagtilbud 2019.

Fagudvalget fremhævede Gladsaxe Skovebørnehaves tydelige pædagogiske intentioner, tydelige børneperspektiv og inddragelse, det stærke personalemæssige ejerskab, stærk forældreinddragelse og inspirerende evalueringskultur.

Børnehaven har 34 børn i alderen 3-6 år. Børnene er som udgangspunkt ude omkring 6 timer dagligt, og børnehaven sigter blandt andet mod at give børnene gode naturoplevelser, lære dem at færdes i naturen med respekt for dyr og planter og udvikle deres motorik, sanser, sprog, fantasi, selvstændighed og fællesskabsfølelse.

Se flere af Kaj Bonnes fotos på https://kajbonne.myportfolio.com/gladsaxe-bladet