Begrænset weekendtrafik til Dynamovej

Novafos lægger ny kloakledning i weekenden 13. til 15. december i krydset ved Dynamovej og Gladsaxe Ringvej

Af Redaktionen, redigeret

I weekenden 13.–15. december skal Novafos lægge en ny kloakledning i Gladsaxe Ringvej på tværs af Dynamovej for at klimatilpasse og gøre klar til byggeriet af Hovedstadens Letbane. Novafos er derfor nødt til på at spærre en del af vejbanerne ind og ud ad Dynamovej. Der vil stadig være et kørespor i hver retning, men arbejdet vil påvirke trafikken til erhvervskvarteret hele weekenden.

Store lastbiler og sættevogne kan have svært ved at svinge ind på Dynamovej på grund af den begrænsede plads, men personbiler vil uden problemer kunne køre ind og ud af erhvervskvarteret, selv om det kan tage længere tid. Novafos begynder arbejdet fredag eftermiddag cirka klokken 18 med at afspærre arbejdsarealet til første etape. Lørdag morgen cirka klokken 6 går arbejdet med at grave ud til den nye ledning i gang. Når Novafos lørdag er færdige med første etape, flytter de afspærringen til den anden side af krydset. Novafos begynder efter planen anden etape lørdag aften og fjerner senest al afspærring ved krydset tidligt mandag morgen 16. december. Novafos arbejder begge dage i tidsrummet klokken 6-18. Man har lagt arbejdet hen over en weekend for at genere trafikken mindst muligt, og har samtidig sat ekstra bemanding på for at kunne nå at blive færdige på kort tid. Ledningerne på den anden side af krydset (Gladsaxe Ringvej og Præstebrovej) etableres først i løbet af foråret/sommeren 2020.