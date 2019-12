Biler over kommunegrænsen

Bilfri bydel i Tingbjerg kan føre til flere parkerede biler i Mørkhøj, mener Venstre

Af Peter Kenworthy

I spørgetiden til byrådsmødet i sidste uge spurgte Venstres Martin Skou Heidemann borgmesteren, om hun ville stille sig i spidsen for en indsigelse fra Gladsaxe Kommune til Københavns Kommune.

I Københavns Kommune er en kommuneplan nemlig i gang med at blive udarbejdet, og af de foreløbige beslutninger fremgår det, ifølge Heidemann, at borgerrepræsentationen skal kunne beslutte, at et byudviklingsområde fremover skal være en bilfri bydel.

Alle byudviklingsområder, der er udpeget i retningslinjer for byudvikling, etableres som helt eller delvis bilfri, står der blandt andet i et ændringsforslag som økonomiudvalget i Københavns Kommune vedtog 3. december.

Tingbjerg er netop et sådant byudviklingsområde. Og hvis Borgerrepræsentationen beslutter at Tingbjerg skal være bilfrit, vil det uundgåeligt betyde, at mange af borgerne i Tingbjerg fremover vil parkere i Mørkhøj, pointerede Martin Skou Heidemann.

– Det synes vi er en rigtig skidt idé, med mindre der bliver lavet nogle tiltag der gør, at man ikke kan parkere i Gladsaxe Kommune. For min skyld må de gerne lave bilfri bydel i Tingbjerg. De skal bare ikke parkere hos os, sagde Martin Skou Heidemann.

– Jeg forstår udmærket din pointe, men jeg tænker at vi er meget langt fra en situation som vi kan blive påvirket af. Jeg mener ikke at det er det rette tidspunkt til en indsigelse, men jeg vil bede forvaltningen om at have øje for problematikken, når Københavns Kommune sender nye planer i høring, svarede Borgmester Trine Græse (A).

De Radikale var på linje med Venstre, mens Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti sagde, at de ikke umiddelbart kunne se problemet.

– Jeg mener ikke at vi skal sende en indsigelse afsted. Når jeg kigger på geografien, så er der ret langt til nærmeste parkeringsplads, for at kunne gå derover til, sagde Serdal Benli.

Kristian Niebuhr (O) tilføjede, at han heller ikke troede på at Tingbjerg-beboerne vil parkere ovre i Mørkhøj.

– Det tætteste område, det er Høje Gladsaxe, pointerede han.