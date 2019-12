Bliv influenzavaccineret

Det er stadig muligt at blive vaccineret mod influenza

Af Redaktionen, redigeret

Det er fortsat gratis at blive vaccineret mod influenza på dit lokale apotek, hvis du er fyldt 65 år, er førtidspensionist, lider af visse kroniske sygdomme eller er gravid. Og det er ved at være sidste udkald, hvis du vil være beskyttet, inden influenzaen begynder at hærge. Den topper typisk et sted mellem uge 4 og 8, viser tallene fra de sidste seks influenza-sæsoner.

Vaccinen virker efter 2 til 3 uger, og virkningen holder i omkring et halvt år. På apotekerne vaccinerer vi i hele apotekets åbningstid. Det kræver ikke tidsbestilling.

Sidste chance for at få den gratis vaccination er 15. januar.