Busdriften

Efter at Nyt Bynet nu er indført, har der har været en del læserbreve her i bladet med kritik af en del af ruteændringerne.

Af Carl-Erik Andersen

Carl-Erik Andersen, på vegne af Seniorrådet

Efter at Nyt Bynet nu er indført, har der har været en del læserbreve her i bladet med kritik af en del af ruteændringerne.

Seniorrådet har lige fra planerne blev præsenteret på et borgermøde været meget aktiv for at få forbedret oplægget. Da de fleste af busruterne går gennem flere kommuner, har det ikke været en nem opgave. Vi kunne godt ønske os, at flere borgere møder op til sådanne borgermøder for at få indflydelse, inden det er for sent.

Det er dog lykkedes at få udvidet kørslen på linje 160 med en bedre dækkende ruteføring fra 4 dobbeltture på hverdage til kørsel hvert 5. kvarter i dagtimerne, dog hver halve time i morgenmyldretiden samt midt på dagen lørdag/søndag. Vi arbejder for en forbedret køreplan med halvtimes drift i hele driftstiden. En ringere frekvens er uacceptabel.

Linje 160 betjener nu både Bakkegården og Hareskovbo, men vi havde hellere set, at én af de fem buslinjer, der kører ad Vadstrupvej, fik en sløjfe via disse to plejecentre.

Det er endvidere blevet stillet i udsigt, at der i 2021 indsættes en mindre bustype på linjen, således at det bliver muligt fremover at køre helt op til Telefonfabrikken.

Vi har endvidere medvirket til, at den nuværende populære forsøgsordning med gratis Flextur mellem borgernes bopæl i kommunen og Telefonfabrikken er blevet forlænget et år.