DM i skoleskak gav bronze til Gladsaxe-elev

Oliver Trier med sin pokal sammen med skoleleder Claus Møller og den anden deltager fra skolen, Sara Trier. Foto: privat

I år blev det til en flot 3. plads til Oliver Trier fra Stengård skole i både lynskaksturnering samt den almindelige skakturnering i B-gruppen for 9. og 10. klasseselever

Af Redaktionen, redigeret

Rigtig mange skoler i Gladsaxe er medlem af Dansk Skoleskak og derfor er der også tradition for at flere elever fra skoler i Gladsaxe deltager ved Danmarksmesterskaberne i skoleskak der afholdes hvert år – de seneste mange år i Ollerup på Fyn.

Turneringerne blev afholdt fra den 22. til den 24. november.

Fra Gladsaxe deltog også Sara Trier fra Stengård skolen samt William Pihl fra Søborg skole.

Den næste store turnering i Dansk Skoleskak regi afholdes i marts næste år og er Københavnsmesterskaberne for 4-mands hold. Her kan man kvalificere sig til Danmarksmesterskaberne senere på året.

Stengård Skole planlægger at stille med flere hold ved Københavnsmesterskaberne og forhåbentlig kan et eller flere af dem kvalificere sig til DM. Et DM der flere gange tidligere har haft Gladsaxe-skoler (Athene skolen og Stengård skole) som vindere.