Dyrere daginstitutionspladser

Finanslovens minimumsnormeringer kan gøre vuggestuepladser dyrere

Af Redaktionen, redigeret

Ifølge beregninger, som tænketanken Kraka har lavet for DR, skal forældre i gennemsnit betale 1.340 kroner mere om året for et barn i børnehave og 2.740 kroner ekstra for et barn i vuggestue, når der bliver indført minimumsnormeringer på højst tre børn per voksen i vuggestuer og seks børn er voksen i børnehaver.

I Gladsaxe kan det, ifølge beregningerne, komme til at koste forældre til børnehavebørn 1.766 kroner om året per barn, og forældre til vuggestuebørn i Gladsaxe 3.533 kroner ekstra om året per barn.