En anderledes rejse

Tur til Israel med sognepræst som rejseleder

Af Redaktionen, redigeret

– Der har været en fantastisk tilslutning til en 10-dages rejse til Israel, som foregår fra 26. april til 5. maj 2020 – netop på det tidspunkt hvor Israel er allersmukkest om foråret, og hvor temperaturen er behagelig, siger rejseleder og sognepræst Roar Tuxen Lavik.

Det bliver en lidt anderledes rejse. En rejse, hvor man skal lære, se og opleve rigtig meget historisk, kulturelt, religiøst. Både det moderne Israel og de kendte bibelske steder. Alt fra Grædemuren og Genesarets Sø, hvor Jesus kaldte sine første disciple, til Joffihuset, hvor man kan høre om et socialt og diakonalt hjælpearbejde i Israel.

Der er stadig ledige pladser og tilmelding. Læs mere på www.felixrejser.dk/311 eller ring på telefon 75922022, hvor man skal oplyse rejsenr.: 311-2020.

– Dersom man ikke har nogen at rejse med, men gerne vil dele værelse (og spare tillæg for enkeltværelse), er I velkommen til at kontakte mig på mail: RTL@km.dk, så skal jeg være behjælpelig, siger Roar Tuxen Lavik.