Eriks jul med familien er reddet

Af Erik Olesen

Erik Olesen, Solnavej 54, stth

Fredag den 29. november var jeg i banken og hæve 4000 kr. til jul og julegaver. På vejen tilbage havde jeg ikke opdaget, at jeg havde tabt min pung med pengene, hæve- og medicinkort mv. før jeg kom til Kvickly i Buddinge. Der gik panik i mig de næste 2 timer, og jeg var på grådens rand.

Indtil min telefon ringede, og frisør Vibe Exaudi i Høje Gladsaxe spurgte, om jeg savnede noget. “Jo,” sagde jeg, “min pung”, og hun svarede: “Du kan komme og hente den her hos mig i Høje Gladsaxe, for den blev indleveret af en af gårdmændene i Høje Gladsaxe.” Da jeg kom til Høje Gladsaxe, stod hun i salonen med min pung i hånden, og sagde velkommen. Jeg var glad for at få min pung igen med alt indhold.

Mange tak til ærlige dejlige mennesker fra Høje Gladsaxe.