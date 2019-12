Færre svin end sidste år

Pigs who are photographed on one of farms

Den samlede svinebestand er faldende. I Gladsaxe har der angiveligt ikke været svinehold i mange år

Af Peter Kenworthy

Måske har det noget at gøre med, at anden de senere år har overhalet flæskestegen som danskernes foretrukte julespise.

Svinebestanden i Danmark var i hvert fald i juli på 12,6 millioner svin – et fald i forhold til samme tidspunkt sidste år.

De seneste tal fra landbrugs- og gartneritællingen 2018 viser, at der var 3.125 landbrugsbedrifter med svin i 2018.

I 1998 var tallet, ifølge Landbrug & Fødevarer 17.688.

Kun 65 af de omkring 2.000 danske svinebedrifter lå ifølge Danmarks Statistik i Region Hovedstaden i 2018, og kun 13,2 procent at svinebestanden lå i 2018 øst for Storebælt, ifølge tal fra Landbrug & Fødevarer.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriets Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018, var der ingen økologisk svineproduktion i Gladsaxe i 2018. Det nærmeste slagteri ligger da også i Ringsted.

Ingen svin i Gladsaxe

Ifølge Gladsaxe Kommune er der slet ingen landbrug i Gladsaxe, og så har der ikke været svineproduktion i kommunen siden bydannelsen i Gladsaxe startede, ud over enkelte svin i baghaven.

Angiveligt skulle der dog have ligget slagterier og påtænkte eller eksisterende svinefarme i Søborg i starten af 1900-tallet, ifølge Eva Molin fra Gladsaxe Byarkiv. Blandt andet et stort slagteri på det der dengang hed Frederiksborgvej 37, som i dag ligger på Søborg Hovedgade ved Søborghus Alle. I folketællingerne nævnes der, ifølge Eva Molin, ikke en eneste slagter i 1901. I 1906 boede der fire, og i 1911 var der én tilbage.

Danmark er med 56 procent opdyrket land, ifølge Danmarks Naturfredningsforening, det mest intensivt dyrkede land i Europa, og sammen med Bangladesh de mest intensivt dyrkede lande i verden.