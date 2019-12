Det var nogle glade gymnasieelever der modtog prisen for bedste film om fuldskab og festkultur - ”Inderst Inde” - på Gladsaxe Gymnasium. Foto: Lommefilm.

De studerende på Gladsaxe Gymnasium lavede kreative og effektfulde film om alkoholvaner og festkultur

Af Peter Kenworthy

Der var propfyldt i salen på Gladsaxe Gymnasium, da prisen for bedste film om festkultur, druk og alkohol skulle uddeles i sidste uge. Et emne som en del af eleverne nok har en vis praktisk erfaring med, og nu også har beskæftiget sig med filmmæssigt og teoretisk.

1.g’erne på Gladsaxe Gymnasium deltog igen i år i den landsdækkende filmkonkurrence, som Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden står bag, hvor de skulle lave en kort film med fokus på sloganet ’Drik mindre – oplev mere’. Elever på de 27 gymnasier over hele landet har selv skulle idéudvikle, skrive manuskript, tegne storyboard, filme og redigere en filmene på en mobil eller iPad.

Eleverne uploadede de færdige film til www.lommefilm.dk, og eleverne skulle så stemme om den bedste film blandt 13 finalister.

Flotte fuldemandsfilm

Der var impressionistiske film om fest, fuldskab og tømmermænd, humoristiske film om fuldemandsfejltagelser og realistiske opkastscener. Og der var en lettere skræmmende film om en togulykke, som følge af fuldskab.

En af de gennemgående pointer var at man drak for at være en del af fællesskabet, at det ikke er det hele værd, samt at ”næste gang drikker jeg ikke så meget”.

Vinderfilmen blev ”Inderst Inde”, der fik hele 38 procent af stemmerne. En lækkert lavet symbolistisk film, hvor festmusikken pumpede, mens kameraet skiftede mellem en fuld ung mand og en mixerpult. DJ’en rykkede løbende op og ned på mixerpultens kanalknapper med kanaltekster som ”vrede”, ”træt-hed”, ”situationsfornemmelse” og ”balance”, i takt med at den unge mand blev fuldere og fuldere.

Europamestre i fuldskab

Det er femte år i træk, at filmkonkurrencen afholdes. Og efter at have deltaget i konkurrencen i 2018 svarer næsten fire ud af ti af eleverne, at de ved mere om unge og alkohol, mens syv ud af ti fortæller, at deltagelsen i konkurrencen har fået dem til at tænke mere over alkoholkulturen i Danmark.

Alkoholvaner grundlægges i ungdommen. Unge, der i teenageårene har et stort forbrug af alkohol, har en øget risiko for senere i livet at drikke mere end andre voksne. Og selvom alkoholforbruget er faldende, har danske unge stadig europarekord i fuldskab.

De unges alkoholforbrug stiger ved overgangen fra folkeskolen til ungdomsuddannelsen. Undersøgelsen ”Alkohol – en undersøgelse om alkoholpolitikken på gymnasier og erhvervsskoler i Danmark”, som Megafon har lavet for Sundhedsstyrelsen, viser dog at de unge gerne have regler for alkohol.