Finanslov med fokus på børn, uddannelse og klima

Af Jeppe Bruus, Gladsaxeborger, MF (A), Retsordfører og formand for Transportudvalget

Af Redaktionen, redigeret

Finansloven for 2020 er nu på plads. Nu skal der investeres mere i uddannelse, hvilket er helt afgørende for at give alle unge muligheden for at dygtiggøre sig, og sikre kvalificeret arbejdskraft for vores virksomheder. Så vi kan skabe vækst og velstand. Og dermed også grundlag for fortsat velfærd.

Væk er besparelser på vores videregående uddannelser og det forhadte uddannelsesloft. Det er godt! Men grundlaget for at alle børn får chancen for at klare sig godt starter bl.a. i vores børneinstitutioner. Derfor er det så vigtigt, at der nu investeres i vores institutioner, så alle børn møder et minimum af pædagogisk personale. Samtidig er der sat penge af til at styrke folkeskolen.

Endelig er det den grønneste finanslov i mands minde. Vi skal igen have Danmark frem i det internationale førerfelt i den grønne omstilling. Til gavn for vores miljø og klima. Men også til gavn for udvikling af nye arbejdspladser.

Vi har mange virksomheder i Gladsaxe, som er dygtige til at konkurrere på ny teknologi og grøn omstilling. Det skal vi understøtte. Derfor et det også et afgørende element for finansloven, at den grønne forskning styrkes markant, og at vi nu opretter Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 mia. kr., som skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser.

En god finanslov for Danmark og Gladsaxe.