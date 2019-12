Jeppe Bruus er i sin lovprisning af den nys indgåede aftale om finanslov 2020, påfaldende tavs

Af Mogens Busk Sørensen

Jeppe Bruus er i sin lovprisning af den nys indgåede aftale om finanslov 2020, påfaldende tavs vedrørende midler til støjafskærmning af bl.a. motorring 3, som han lovede vælgerne i Gladsaxekredsen før folketingsvalget.

Og med god grund. Efter gennemlæsning af finanslovsteksten fremgår det nemlig ikke med et ord.

Så det den tidligere regering satte i værk, må jo åbenbart alligevel være godt nok for Jeppe Bruus, selvom han under valgkampen haglede mod VLAK regeringen for ikke at prioritere denne opgave.

Beboerne omkring bl.a. motorring 3 må så affinde sig med, Gladsaxekredsens folketingsmedlem, som tilmed er formand for Folketingets transport- og boligudvalg, fuldstændig har smidt dette løfte ud med badevandet.

En ring 5 vil således nok være alt for meget at forvente af Gladsaxes nuværende folketingsmedlem.

Jeg forholder mig tvivlsom om, det er en god finanslov for Gladsaxe.

Jeg er i hvert fald ikke imponeret.