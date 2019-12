Ina Strøjer-Schmidt, Folketingsmedlem for SF i Københavns omegnskommuner

Af Redaktionen, redigeret

Finansloven landede, og med den fulgte en aftale om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Der er blevet aftalt, at der i loven skal fremgå, at der skal være mindst 1 voksen til 3 vuggestuebørn og mindst 1 voksen til 6 børnehavebørn. Der var i foråret enorme demonstrationer for indføringen af minimumsnormeringer. Også forældre fra Gladsaxe Kommune demonstrerede, og det med god grund. I en undersøgelse blandt pædagogerne i Gladsaxe Kommune fra tidligere i år svarede 84 procent af de adspurgte, at de inden for den sidste uge havde oplevet, at de var for få medarbejdere i forhold til arbejdsopgaverne. Og 62 procent af pædagogerne oplevede ikke at kunne drage tilstrækkelig omsorg for børnene på grund af personalemangel. En lov om minimumsnormeringer er et solidt skridt i den rigtige retning. I SF kæmper vi dog stædigt videre for flere penge til bedre normeringer før 2025, hvor loven skal være indfaset.

Finanslovsaftalen indeholder også et løft af psykiatriområdet. Skolerne får også tilført penge til at ansætte flere lærere og styrke den understøttende undervisning. Ældreplejen bliver prioriteret, så der frigøres mere tid til den enkelte ældre. Der kommer 1000 flere sygeplejersker og uddannelsesloftet afskaffes. Og på det grønne område investeres bl.a. i en grøn fremtidsfond, som skal give mulighed for at investere i bæredygtige projekter.