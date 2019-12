Det var Martin Mouritsen, der selv er aktiv i Madklubben for mænd i Værebro, som havde skaffet kontakten til de færøske fårehovedentuisiaster. Foto: Kaj Bonne

Der var flækkede fårehoveder fra Færøerne på menuen, da Madklubben for mænd i Værebro inviterede til madlavning og socialt samvær for mænd i Beboerhuset i Værebroparken mandag i sidste uge

Af Henrik Hvillum

Konceptet er, at det er en madklub for mænd, som ligger i Værebro. Målgruppen er primært isolerede mænd, som har svært ved at opsøge nye sociale fællesskaber og netværk, og derfor kommer til at være meget alene, selv om de bor i et større boligområde.

Derfor er ”Madklubben for Mænd i Værebro” oprettet, så man kan få den særlige dynamik, som opstår blandt mænd, når der ikke er kvinder til stede. En slags ”sparke dæk” i et køkken, om man vil. Der er ganske vist tre initiativtagere, men strukturen er temmelig løs, så folk selv træder til og hjælper med maden.

Samarbejdspartnerne inkluderer Fakta i Herlev, som har leveret maden indtil nu og en kok, som finder opskrifter. Det er et krav, at det skal være enkelt og maksimalt indeholde fem ingredienser.

Alle er velkomne

Eksempelvis de kogte fårehovedet, som en række herboende færinger altså havde indkøbt og tilberedt. En enkelt færing, som er bosiddende i Sorø, havde sågar fundet vej til Værebro, alene på grund af den delikate menu. – Det er ikke et terapiforløb eller en selvhjælpsgruppe. Det er en madklub, hvor alle er velkomne, og hvor man mødes om at lave mad, spise den og lære hinanden at kende igennem aktiviteten. Deltagerne er en skøn blanding af udsatte og velfungerende personer, og af forskellige nationaliteter, fortæller Jesper Jensen, kommunikationsmedarbejder i Værebro Park og en af initiativtagerne til gruppen.

Deltagerne er fra 30-75 år, og man er også velkommen til at tage eventuelle sønner med. Der var i alt 15 mandlige fårespisere denne gang, men som sikkerhedsnet var der også indkøbt koteletter til de af deltagerne, som ikke havde lyst til at fortære et flækket færøsk fårekranium.

Læs mere: http://mad-klub.dk/ eller Facebook: Madklubben for mænd i Værebro