Flot fjerdeplads

Nordic All Level 2019 am 30.11.2019 in Gothenburg, Partille Arena, Sweden, Photo: Tom Lorenz 2019

Foxy Evolution i action i Göteborg. Foto: Allstar Cheer Photography

Foxy Cheerleaders kom i finalen i nordisk event

Af Redaktionen, redigeret

For første gang var Foxy Cheerleaders afsted til en udenlandsk konkurrence: Nordic All Level Championship i Göteborg, som er en to-dags event for cheerleading. Holdet Foxy Evolution leverede en flot rutine og fik en 6. plads der, efter et andet hold trak sig, lige præcis rakte til en finaleplads, fortæller Foxy Cheerleaders i en pressemeddelelse.

I finalen fik Foxy Evolution en flot 4. plads. – Konkurrencen var en stor oplevelse for både udøvere og trænere. Vi vil bestemt prioritere fremover at deltage i All Nordic, siger Anine Dittmer, Sportschef i GIF Gymnastik – cheerleading.