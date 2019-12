De nye legehuse med rutsjebane og klatremuligheder var populære. Foto: Kaj Bonne

Den nye legeplads på Magle Torv blev indviet

Af Peter Kenworthy

Det var regn og rusk. Men alligevel havde masser af børn med flyverdragter og regntøj, og forældre med paraplyer, valgt at bese og prøve den nye legeplads på Magle Torv søndag.

Børnene stod klar til at den røde snor blev klippet over af borgmesteren, og løb efterfølgende ind på pladsen med jubelråb, hen imod de flotte eventyragtige legehuse.

Legepladsen har moseby med kranbane. Skovby med svævebane. Nye buske, der lige skal vokse lidt, før de ser ud af noget. Legemuligheder for store og små, træningsposter for de voksne og nye borg-bænke sæt. Alt sammen noget som børn og voksne i lokalområdet nær Magle Torv nu får glæde af.

– Udformningen af torvet har taget udgangspunkt i de mange input, vi fik i efteråret 2018. Ønskerne pegede overordnet set på en legeplads for alle aldersgrupper med udfordringer til både store og små børn, fortalte borgmester Trine Græse (A)

Intentionerne bag renoveringen af Magle Torv er blandt andet at optimere torvets rolle som samlingssted for kvarterets beboere, forbedre legeværdien for de besøgende, og indbyde til øget leg og bevægelse, fortæller landskabsarkitekt i Gladsaxe Kommune, Steen Himmer.

– Fokus har været at skabe noget der sætter nogle refleksioner i gang, og påvirker den måde børnene tænker på, tilføjer Svend Støvlbæk fra Hampus Legepladser.

Det nye Magle Torv har kostet 2 millioner kroner, er skabt i samarbejde mellem Hampus Leg og Gladsaxe Kommune, og er blevet til på baggrund af input fra borgere der bor ved Magle Torv.