Gavmilde løver

Der var sammenlagt 160.000 kroner til projekterne Et Fælles Høje Gladsaxe og Louisianapigerne fra Lions Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne

Lions Gladsaxe uddelte for første gang Lions Gladsaxe Prisen

Af Peter Kenworthy

Der var 160.000 kroner på højkant på Gladsaxe Rådhus sidste fredag. Pengene er en del af projektet ”Lions Gladsaxe Millionen”, hvor Lions Gladsaxe afsætter en million kroner til realisering af lokale projekter i Gladsaxe Kommune over de næste fem år.

Bedømmelsesudvalget, der ud over medlemmer af Lions Gladsaxe, også bestod af borgmester Trine Græse (A), byrådsmedlem Lars Abel (C) og tidligere skoleleder i Gladsaxe, Jørn West-Larsen, havde fundet frem til to projekter, som fik del i årets pengegave.

Udvalget besluttede at give 140.000 til projektet Et Fælles Høje Gladsaxe, der er et samarbejde mellem menighedsplejen ved Haraldskirken, Skur 2 og den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe, Vores HG. Projektet, der administreres af boligforeningen 3B, arbejder med at danne venskaber på tværs af borgergrupper, skabe mere fællesskab i lokalområdet og bekæmpe ensomhed.

Christine Bille fra Vores HG, modtog prisen på vegne af samarbejdet.

– Høje Gladsaxe er et dejligt boligområde med et godt fællesskab. Og det her er noget der kommer til at glæde hele området. Fællesskaber er noget vi skaber sammen, og sammen kan vi det hele, sagde Christine Bille i sin takketale.

Der var også 20.000 kroner til Projekt Louisianapiger. Projektet er forankret i Ung i Gladsaxe, holder til i Verdensmålshuset, og har fokus på piger i udskolingen, der ikke er aktive i det traditionelle foreningsliv. Projektet skal medvirke til at give de deltagende piger et fællesskab, gennem kulturelle oplevelser og ”spise”-samtaler, der skal give dem nye personlige netværk. I sin takketale fortalte initiativtager og leder af Louisianapigerne, Helle Marshall, at man ville bruge hver en krone fornuftigt og med omtanke.

– Louisianapigerne er lidt ligesom at dyrke holdsport – man bliver en del af et fællesskab, som tager udgangspunkt i kunst, tilføjede hun.

En af Louisianapigerne, Minahill, fortalte at en af de vigtige ting ved Louisianapigerne er, at man lærer andre at kende og får gode venner, men at man samtidigt kan være sig selv.

Øget socialt fællesskab

Lions Gladsaxe Millionen skal ifølge Lions Gladsaxe fremme projekter af humanitær, medicinsk, social, kulturel og almennyttig art lokalt. I bedømmelsen bliver der blandt andet lagt vægt på at forslaget er nyskabende og realiserbart indenfor en kortere tidshorisont.

– Lions Gladsaxe ønsker med projektet at bidrage til øget socialt fællesskab, trivsel og læring for unge, ældre samt særligt udsatte borgere i kommunen for herved at medvirke til, at Gladsaxe Kommune er et rigtig godt sted at bo, fortæller projektansvarlig Lis Napstjert fra Lions Gladsaxe.

Genbrugsbutikken på Søborg Torv er, ifølge Lions Gladsaxe, organisationens hovedindtægtskilde, som gør prisen mulig. Alle kan søge del i Lions Gladsaxe Millionen, såvel enkeltpersoner som grupper. I 2020 uddeler Lions Gladsaxe 240.000 kroner.