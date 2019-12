Gladsaxe indgår partnerskab med UNICEF

Børn og unges perspektiv skal fylde mere

Af Redaktionen, redigeret

– Gladsaxe Kommune har netop besluttet at indgå partnerskab med FN’s børneorganisation UNICEF som Børnevenlig By. Meningen med partnerskabet er, at børn og unges perspektiv skal fylde mere, så de får mere indflydelse på de beslutninger, der gennemføres i kommunen, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

– Samarbejdet med UNICEF og arbejdet for at blive anerkendt som Børnevenlig By er en oplagt mulighed for at trække vores børn og unge endnu mere ind i vores beslutningsprocesser og inddrage deres perspektiv, i situationer og processer, hvor det er relevant, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Vejen til officielt at blive Børnevenlig By og Kommune kræver konkrete handlinger for at fremme børns rettigheder og sikre, at børn bliver hørt. Der skal udarbejdes en analyse og handlingsplan for børns rettigheder sammen med børnene. Når handlingsplanen er opnået, kan byen og kommunen få titlen som Børnevenlig By og Kommune, skriver UNICEF Danmark på sin hjemmeside.

40 lande er i dag repræsenteret blandt UNICEFs Børnevenlige Byer og Kommuner. Det er første gang, at UNICEF lancerer Børnevenlige Byer i Danmark. Gladsaxe skal, sammen med Billund og Aalborg, være med i partnerskabet med UNICEF.

Grundlaget for arbejdet med UNICEFs koncept Børnevenlige Byer er FN’s Børnekonvention og verdensmålene.

Ifølge FN’s Børnekonvention skal barnets tarv komme i første række i alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer.

Man skal desuden sikre at børnene er i stand til at udforme sine egne synspunkter, har ret til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold der vedrører barnet, samt at barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

pk