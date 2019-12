God kommunal service

Winnie Brandt, Tinghøjparken 43, 2th

Af Redaktionen, redigeret

Jeg ser med glæde at Gladsaxe Kommune har fået en lederpris. Jeg var indblandet i en busulykke den 8. oktober. Bussen lavede en katastrofeopbremsning, da der kom en bil på tværs. Jeg kom på Herlev Hospital med en stor flænge, der var cirka 12 cm lang og cirka 3 cm bred, som blev syet med 25 sting, og med en hjernerystelse.

Jeg kom hjem dagen efter og cirka et par timer efter kom der en person fra Visitationen. De skulle planlægge hvad hjælp de kunne give mig. Der blev lagt en plan over al den hjælp de vil give mig – hjælp til morgenmad, frokost, aftensmad, til natten og bad med mere. Cirka 4-6 personer hver dag.

Senere tog Rehab team over for at hjælpe for at hjælpe mig med at komme i gang igen. 10 dage senere blev mine sting taget ud. Så fik jeg vasket mit hår og så startede vi med at gå ned af trapper og små ture.

Efter cirka 14 dage synes jeg at jeg kunne klare mig selv. Jeg fik ok og vi sluttede med knus og kram. Jeg havde aldrig lagt skjul på, hvor glad jeg var for al den hjælp jeg fik, og personerne som kom med et smil og godt humør og knus og kram, når jeg havde gjort det godt.

Mange store knus og kram til alle dem, som kom hjem til mig.