Godt nyt fra Movia – Bus 160

Af John Halstrøm

John Halstrøm, Bagsværdvej 248

I Gladsaxe Bladet 26.11. skriver P. Gellert at Movia evaluerer linje 160, og at man sammen med Gladsaxe Kommune vil se på muligheden for at kunne tilbyde en mere enkel køreplan med faste minuttal. Dette er meget positivt. Det eneste, der nu mangler for at linje 160 kan blive en god erstatning for linje 68, er busforbindelsen om aftenen mellem Bagsværd station og Hareskovbo. Her er det en udfordring for de ældre, der kommer hjem fra København efter kulturelle oplevelser som teater, koncert eller foredrag, at skulle vandre den sidste kilometer ad dårligt oplyste villaveje, evt. i glatføre. Det synes jeg ikke, at Movia og Gladsaxe Kommune kan være bekendt.