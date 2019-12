Gymnasieelever til klimakonference

Anders Nielsen (til venstre) og Theo Appel fik mulighed for at tale med og til verdensledere under klimakonferencen i Madrid. Foto: Kaj Bonne.

To elever fra Gladsaxe Gymnasium var med til klimakonferencen COP25 i Madrid for at forsøge at råbe politikerne op

Af Peter Kenworthy

FN’s årlige klimakonference, der i år blev holdt i Madrid under navnet COP25, blev endnu engang en skuffelse, hvor ”de voksne” ikke kunne blive enige om selv beskedne mål for klimaindsatsen.

En dybt utilfredsstillende aftale, kaldte klimaminister Dan Jørgensen konferencens endelige erklæring. Jeg er skuffet over resultaterne fra klimakonferencen, tweetede FN’s generalsekretær, Antonio Guterres.

Mange unge er tilsyneladende ved at være trætte af politikernes manglende fremskridt i forhold til klimaet, selvom man er begyndt at lytte mere til de unge. Men Theo Appel og Anders Nielsen fra 3.Z på Gladsaxe Gymnasium fik muligheden for at siger noget til alverdens miljøministre og andre politikere til årets klimakonference.

De var nemlig i Madrid for at være til klimamarch, men ikke mindst for at redegøre for konkrete klimarelaterede problemer til det såkaldte Decarbonize-projekt. Projektet er et partnerskab i UNESCO-regi der kørte inden og parallelt med COP 25 og inddrog tusindvis af unge fra hele verden.

Ikke pege fingre

Med Decarbonize-projektet skulle de unge blive enige om et såkaldt ”Global Youth White Paper” som seks af dem skulle fremføre ved den ”voksne” klimakonference – en fra hver verdensdel. Theo Appel blev udvalgt som repræsentant fra Europa.

Han pointerer at de unge gerne ville undgå at pege fingre, og i stedet komme med konkrete løsninger – såvel kortsigtede som langsigtede.

– Vores mission var at vi skulle udbrede vores budskab. For man begynder at se klimaforandringerne nu – det er ikke bare noget der er i fremtiden, pointerer Theo, mens han peger på dokumentet.

”Menneskeheden er truet af vores levevis, så vores levevis må ændres … Ungdommen opfordrer til at I handler på klimaet nu”, står der i introduktionen til rapporten, som blandt andet anbefaler en klimafond for lavtliggende lande, flere skove, ændrede spisevaner med mindre kød, CO2-neutrale skoler samt et eco-mærke på varer, lidt ligesom Fair Trade-mærket.

Dokumentet opfordrer desuden til at de unge bliver bedre repræsenteret i internationale klimakampagner og -beslutninger.

De unges stemmer

For nok var de unge med denne gang. Og Greta Thunberg, der ellers ikke just mangler opmærksomhed, blev kåret til årets Person of the Year af Time Magazine. Men Theo og Anders virker ikke helt overbevist om at der generelt bliver lyttet nok til de unge.

– Det var spændende at arbejde sammen med unge fra andre lande. Men de unge er ikke så repræsenteret i FN, for når man er under 18 i FN-sammenhæng er man ”kids”. Så det var uhørt at vi var så mange unge med denne gang, fortæller Anders Nielsen.

– Man er begyndt at lytte til unge som Greta Thunberg, og generelt var alle positivt indstillede overfor vores projekt. Folk lyttede faktisk til os til konferencen, og ville gerne tale med os fordi vi var unge. Vi unge er ved at få større indflydelse, pointerer Theo Appel. Blandt andet talte han med miljøministrene fra Sydkorea og Canada, fortæller han.

– Ja, politikerne ville gerne ses sammen med de unge og have taget billeder med os. Det er som om der er stemmer i at være sammen med de klimabevidste unge, konkluderer Anders Nielsen med et smil.