Hemmelig hyldest

Borgmester Trine Græse (til venstre) uddelte Gladsaxe Handicappris til Marianne Gajhede, Richard Krogh, Oskar Nordling, Thomas Olsen, Mira Hansen, Susan Hansen, Pia Albertsen og Susanne Svitzer. Torben Nielsen (til højre) havde indtillet de frivillige ”Lær at Tackle”-instruktører til prisen. Foto: Kaj Bonne

Otte frivillige, der arbejder med pårørende til mennesker med kronisk sygdom, fik årets Handicappris

Af Peter Kenworthy

I sidste uge blev Gladsaxe Handicappris uddelt for anden gang, efter at trænerteamet fra AB Håndbold Specials vandt prisen sidste år. Vinderne blev Marianne Gajhede, Richard Krogh, Oskar Nordling, Thomas Olsen, Mira Hansen, Susan Hansen, Pia Albertsen og Susanne Svitzer, som er frivillige ”Lær at Tackle”-instruktører for pårørende til borgere med kronisk sygdom i Gladsaxe. Torben Nielsen, som er sekretær i Hjernesagen, havde indstillet dem til prisen.

– I gør et kæmpe arbejde for pårørende til mennesker med kronisk sygdom. I bidrager som fælles team til, at pårørende til borgere med funktionsnedsættelse og kronisk sygdom kan lære at løfte den udfordring, som livet stiller dem. I bringer jeres egen erfaring som pårørende med ind i arbejdet – og det gør I med et varmt hjerte og et glødende engagement, fortalte borgmester Trine Græse (A) de otte vindere.

– Som kommune kan vi mange ting, men vi kan ikke sikre, at ingen oplever udfordringer, når deres kære bliver kronisk syge. Dér har I en meget vigtig rolle at spille ved at hjælpe pårørende med at finde en vej, tilføjede borgmesteren.

Få det bedste ud af situationen

Prisoverrækkelsen blev holdt hemmelig indtil de frivillige blev vist ind i lokalet, hvor borgmesteren og hendes følge stod klar. Så det var en overrasket og lettere rørt Richard Krogh der takkede for prisen på gruppens vegne.

– Jeg er overrasket fordi jeg synes at der er så mange andre frivillige i kommunen, der også gør en stor indsats – og jeg havde slet ikke tænkt at vi blev lagt så meget mærke til. Hovedformålet med ’Lær at tackle’ er at få det bedste ud af sin situation, og måske er det derfor vi har fået prisen, fortalte han efterfølgende Gladsaxe Bladet.

Handicapprisen anerkender og sætter fokus på den indsats som arbejdspladser, frivillige og foreningslivet gør for at skabe lige muligheder for borgere med handicap i Gladsaxe. Prisen kan uddeles til både enkeltpersoner, grupper, foreninger eller erhvervsdrivende, som har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for borgere med handicap. Prisen uddeles i ugen for FNs Internationale Handicapdag, som i år var 3. december. Med prisen følger et diplom og 10.000 kroner fra Gladsaxe Kommune.