Hyggeligt fitnesscenter åbner i Bagsværd 6. januar

Mahsa Tabatabaee Kjærulf og hendes team knokler for at få de nye lokaler på Aslaksvej klar til den store åbningsdag d. 6.januar. Foto: Henrik Hvillum

Et lille, men erfarent team står bag etablering af lokalt fitnesscenter i Bagsværd og der knokles for at få alt på plads inden åbningen

Af Henrik Hvillum

Teamet er spændt og glæder sig til at invitere indenfor og præsentere de flotte rammer i Fitness1 på Aslaksvej 6 i Bagsværd. Et sted, hvor folk fra nærområdet kan få sved på panden, smil på læben og mere energi i hverdagen.

Det nye fitnesscenter er længe ventet og interessen for det nye tiltag er stor. Et lille team løber stærkt for at få alt på plads, og samtidig besvare de uendelig mange spørgsmål til det nye center og de kommende muligheder for at træne. Det er dog kun positivt, at interessen er stor.

– Vi har længe været på udkig efter egnede lokaler, og da muligheden bød sig, slog vi til med det samme. Centret er centralt placeret og ligger dermed i gå- og cykelafstand for mange beboere i området. Vi råder over mere end 1.100 m2, der egner sig perfekt til et hyggeligt Fitness1 center, siger Mahsa Tabatabaee Kjærulf.

Lokalerne er flot indrettede, maskinerne spritnye, og de forskellige zoner i centret er skræddersyede til familiens forskellige behov. Stueetagen rummer cardio-maskiner, maskiner til styrketræning, frivægte og ikke mindst en lille cafe, hvor medlemmer kan nyde en kop kaffe før og efter træningen. En bred trappe fører ned til underetagen, hvor man overraskende træder ind i endnu et stort træningsareal. Her mødes man af et stort funktionelt område samt en bikesal og en flot holdsal.

Der er arbejdes i øjeblik på højtryk for at få lokalerne klar til åbningen den 6. januar kl. 8.00.