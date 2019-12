Jævnes med jorden

Den gamle Gladsaxe Skole har længe lignet en ruin, med smadrede ruder, graffiti og afskærmede døre og vinduer. Foto: Peter Kenworthy.

Den gamle Gladsaxe Skole har i lang tid stået som en anden ruin. Nu skal den rives ned

Af Peter Kenworthy

Tiden har længe stået stille på den gamle Gladsaxe Skole på Tobaksvej. Uret i skolegården står uafbrudt på klokken 12. Der er smadrede vinduer og glasskår over det hele. Graffiti i klasselokalerne og på husmurene. Afskærmede vinduer og døre. Ødelagte toiletter.

Sådan har skolen set ud længe, men nu skal den rives ned. Ifølge kommunen i starten af 2020. Planen er at der i stedet skal opføres et nyt integreret børnehus til otte grupper på Tobaksvejen 6.

Gladsaxe Byråd besluttede tilbage i 2010 at nedlægge den gamle Gladsaxe Skole – hvilket skete i 2011 – da man mente at bygningerne var uegnede til skolebrug. Sidenhen boede 10. klassecenteret midlertidigt i bygningerne, men efterfølgende har bygningerne stået og forfaldet som en anden spøgelsesby.

– Skolebygningernes manglende anvendelsesmuligheder sammenholdt med det gentagne hærværk tilsiger at kommunen nu river skolen ned, kan man læse i en orientering om nedrivning af skolen, i økonomiudvalget i august 2017.

De første skolebygninger på den gamle Gladsaxe Skole blev bygget tilbage i 1921, og sidenhen udvidet over flere omgange. Skolen blev i mange år brugt som både skole, SFO og tandklinik.