Julehjælp blev fordelt

Gladsaxe frivillige Julekomitè har uddelt 125.200 kroner til børnefamilier og enlige i Gladsaxe Kommune

Af Redaktionen, redigeret

Gladsaxe frivillige Julekomitè har igen i år indsamlet og fordelt et stort pengebeløb til enlige og børnefamilier i Gladsaxe Kommune, skriver man i en pressemeddelelse.

De penge, som Julekomitèen uddeler, kommer primært fra tilskud fra Lions Gladsaxe, Logen Gral, Gladsaxe Kommunes Seniorudvalg, Metro-Schrøder Fonden samt fra Bagsværd Kirke, Mørkhøj Kirke og Søborgmagle Kirke, tilføjer Gladsaxe frivillige Julekomitè.

Mormonkirken i Gladsaxe skyder desuden 32 julekurve ind i uddelingen til familierne, hvor der også indgår legetøj. Mormonkirken står selv for udbringningen af disse kurve.

60 ældre, enlige borgere får en personlig hilsen til en værdi af 100 kroner, og 106 børnefamilier får et gavekort til en stor levnedsmiddelbutik. Gavekortets størrelse afhænger af antallet af mindreårige børn i familien. Der indgår ikke tobak eller alkohol i de personlige hilsener eller gavekortene.

– Antallet af børnefamilier, der modtager julehjælp, varierer fra år til år. Det er dog tydeligt, at de svageste familier har fået det sværere, og det er Julekomiteens opfattelse, at der i vort samfund i dag for mange børnefamilier fortsat er brug for ekstra hjælp omkring juletid, skriver Gladsaxe frivillige Julekomitè i pressemeddelelsen.

Familier kan ikke selv søge julehjælpen. Det er socialrådgivere, læger, sundhedsplejersker, præster og lærere i Gladsaxe Kommune, der indstiller familier til julehjælp. Julekomitèens forretningsudvalg foretager herefter en konkret, aktuel vurdering af indstillingerne samt en fordeling af de indkomne midler.

Gladsaxe frivillige Julekomitè er udpeget af Gladsaxe Kommune til at varetage og koordinere juleuddelingen i Gladsaxe Kommune.