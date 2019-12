Julemand, juletræ og julehygge

Foto: Kaj Bonne

Julemanden tog imod julegaveønsker på Rådhuspladsen og i Bagsværd, hvor juletræerne traditionen tro blev tændt og julehyggen for alvor sat i gang.

Af Peter Kenworthy

Fredag blev juletræet tændt på Rådhuspladsen. Som det er tradition, holdt borgmester Trine Græse tale og tænder juletræet. I år sammen med Rose Bruus Laurberg fra Børnehuset Saxen.

Og der var god mulighed for at komme i julestemning, da FDF Gladsaxe Brass Band spillede julemelodier, og masser af Gladsaxe-borgere var med til at synge julen ind.

Julemanden tog mod børnenes juleønsker, mens nissebørn delte pebernødder ud. Og så bød kommunen på gløgg, kakao og æbleskiver til alle.

Også i Bagsværd var der julemand og juletræ for områdets børnebørn.

