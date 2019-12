Julen har bragt velsignet køb

Så er det ved at være tid til at tænke på at få julegaverne i hus. Foto: colourbox

Et af julemånedens store spørgsmål er: hvor, hvornår, hvordan og hvor mange og dyre julegaver der skal købes

Af Peter Kenworthy

Vi nærmer os stille og roligt den 24. december. Og alt er på sin vis ved det gamle. Nogle har købt julegaver, andre har tænkt tanken, og andre igen ender med at købe dem i sidste øjeblik, lige inden butikkerne lukker.

Medier som finans.dk skriver om, hvordan man begrænser sit forbrug i julen – blandt andet gennem forberedelser og ved at lægge budget. Eller ved at bruge kontanter eller tale åbent med familien om budgettet.

Og en ny undersøgelse lavet af analyseinstituttet Kantar for prissammenligningstjenesten Pricerunner viser, at mange danskere går fra butik til butik for at sammenligne priser, inden de køber noget. Men at mange forbrugere samtidigt stadig har en forkærlighed for de fysiske butikker til tilbudsjagten.

Blandt andet fordi udsalg også er en slags social begivenhed, som de fysiske butikker er mere velegnede til end netbutikkerne.

Ifølge en anden ny undersøgelse, foretaget af Kantar, bliver årets julegaver især tøj, bøger, gavekort til oplevelser eller shopping, penge eller køkkenudstyr. Ikke helt ulig tidligere år.

Nyt og gammelt

Efter at klima og nethandel for alvor har indtaget debatten og folkestemningen, og efter Black Friday samtidig kickstarter julehandlen, er tingene dog alligevel lidt anderledes end før.

GF Forsikring advarer eksempelvis om, at man skal passe godt på sin identitet når man handler på nettet.

– Med indkøb på nettet følger også risiko for identitetstyveri. I iveren og travlheden kan man risikere at få stjålet og misbrugt personlige oplysninger, hvis man ikke er opmærksom og kigger sig godt for, skrev man i en pressemeddelelse i sidste uge.

Ifølge tal fra Det Kriminalpræventive Råd, får op imod 50.000 danskere nemlig stjålet og misbrugt deres identitet hvert eneste år – halvdelen af dem har fået identitetsoplysningerne taget ved at handle på nettet.

Så på sin vis er julen således i grove træk som den plejer. En sammenblanding af faste traditioner, og en tradition for at kunne inkorporere jævnlige forandringer.