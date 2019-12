Juletur fra Skovbrynet til Lyngby

Dansk Vandrelaug tilbyder vandretur juledag

Af Redaktionen, redigeret

Hvis man har brug for at få gået lidt af julemaden af, kan man bruge 1. juledag på en gåtur med Dansk Vandrelaug.

Turen starter med nogle bakker i Bøndernes Hegn, et kig på Furesøen og fortsætter så via Åmosen i afslappet tempo ad stier til Lyngby.

Man opfordres til at tage en julemadpakke med til at nyde i en af pauserne undervejs.

Turen bliver cirka 13 km. lang, og starter fra Skovbrynet Station, juledag klokken 10.10 og slutter ved Lyngby Station cirka klokken 14.45.

Alle er velkomne. Det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem.