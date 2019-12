Junglefilm, Frostefterfølger og mordmysterie

Hele den hemmelighedsfulde familie i ”Knives out – Var det mord?”. Foto: Nordisk Film.

Eventyr, mord og elskede prinsesser i Bibliografen

Af Redaktionen, redigeret

Med ”Jumanji: The Next Level” vender den hårdtslående og rapkæftede firkløver bestående af Dwayne ”The Rock” Johnson, Jack Black, Kevin Hart og ikke mindst Karen Gillan tilbage til universet fra den enormt populære ”Jumanji: Welcome to the Jungle”.

Ligesom i forgængeren er tempoet højt, replikkerne skarpe og scenerne opfindsomme. Hvor Black og Gillan tidligere leverede de bedste præstationer, er der denne gang skruet endnu mere op for Johnson og Harts ping-pong, hvilket fungerer overraskende godt. I første film spillede de to teenagedrenge med hvad der dertil hører. Denne gang er de gnavne pensionister, der ved et tilfælde suges ind i Jumanjis vilde jungle.

En sand stjerneparade rammer Bibliografen, når ”Knives Out – Var det mord?” har premiere. Holder man af et godt mordmysterie, vil man elske denne film. I sand Hercule Poirot-stil dør den rige krimiforfatter Harlan Thrombay, spillet Christopher Plummer, aftenen efter sin 85-års fødselsdag under mystiske omstændigheder. Det er derfor op til privatdetektiven Benoit Blanc, en excentrisk Daniel Craig, at finde hoved og hale i familiens mange hemmeligheder.

Både ”Jumanji: The Next Level” og ”Knives Out – Var det mord?” har premiere i Bibliografen torsdag 5. december.

Er der virkelig gået seks år? Elsa og Anna har siden ”Frost” lagt verden for deres fødder på alt fra legetøj til madkasser og udklædningskjoler til sengetøj. Nu kommer så den længe ventede opfølger ”Frost 2” i Bibliografen.

Denne gang søger Elsa svar på, hvorfor hun blev født med magiske kræfter? Derfor tager hun med Anna, Kristoffer, Olaf og Sven ud på en farlig rejse. ”Frost 2” vises har forpremiere i Bibliografen søndag 8. december klokken 14.15, ellers må man vente til premieren første juledag.