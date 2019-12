Læger flytter ind

Lægerne i det nye lægehus på Kiplings Allé flytter ind efter nytår. Foto: Peter Kenworthy.

Lægehus på Kiplings Allé står klar

Af Peter Kenworthy

De fleste lægehuse i Gladsaxe er i dag solopraksisser og styres af en enkelt læge. Tendensen hos de yngre læger er dog at samle sig i lægehuse.

Blandt andet på Kiplings Allé 6 i Søborg, hvor kommunekassen har givet en anlægsbevilling på 1,65 millioner til etableringen af et nyt lægehus, efter at daginstitutionen Kiplinggård fusionerede og flyttede sammen med Elverdammen på Christianehøj i 2018.

Ifølge Gladsaxe Kommune er etableringen af lægehuset gået efter planen, og man er klar til at lægerne kan flytte ind her i det nye år. Lægehuset får efter planen plads til to praktiserende læger samt en uddannelseslæge med dertilhørende klinikpersonale.