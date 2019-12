Livredning er for alle

Der var stor interesse for at prøve udstyret til indvielsen. Foto: Kaj Bonne

Gladsaxe Svømmehal indviede nyt livreddertårn

Af Redaktionen, redigeret

I sidste uge indviede TrygFonden Kystlivredning et nyt livreddertårn i Gladsaxe Svømmehal. Det rød-hvide livreddertårn vil, i modsætning til livreddertårnene på strandene, ikke være forbeholdt livredderne.

Livreddertårnet vil være fuldt af sjovt og spændende udstyr, så både store og små kan prøve kræfter med livredning i svømmehallen. Gladsaxe Svømmehal skal teste det nye tårn, som på sigt skal bredes ud til svømmehaller i hele landet.

Livredning er ikke kun forbeholdt professionelle livreddere. Det er også en sjov og meningsfuld aktivitet, hvor man kan lære at redde sig selv og andre. I Gladsaxe Svømmehal vil de besøgende nu få rig mulighed for at lege med og udforske livredning, når svømmehallen tester det nye livreddertårn.

Gladsaxe Svømmehal er udvalgt til at være en af de første i Danmark til at teste konceptet med det nye livreddertårn og det tilhørende livredderudstyr – herunder redningsveste, redningskranse, redningstorpedoer, rescue boards og bjærgedukker.

Det nye koncept skal være med til at skabe en livredderkultur, hvor flere kan redde sig selv og andre.

– Vi håber, at det nye livreddertårn vil blive brugt af alle, som har lyst til at udfordre sig selv og samtidig lege og lære i vandet, når de besøger Gladsaxe Svømmehal. Livredning er ikke kun for os i uniform. Det er en sport, der kan dyrkes af alle i svømmehallen, og det er en vigtig færdighed for alle os danskere, da vi bor i land omgivet af vand, siger Michael Iwersen, uddannelsesleder i TrygFonden Kystlivredning og kendt fra DR Ultra-serien ”Livredderne”.

Prøv kræfter med livredning

I Gladsaxe Svømmehal arbejder man for at skabe gode lærerige oplevelser med vand under trygge rammer. Det nye livreddertårn vil blive testet i svømmehallen i hele december måned, og alle er velkomne til at komme forbi og prøve det nye udstyr.

– I Gladsaxe Svømmehal er vi rigtig stolte over at være blevet udvalgt til at teste det nye livreddertårn. Derfor glæder vi os over, at vi nu kan tilbyde vores gæster, at de kan lære og lege livredning. Har man spørgsmål til brugen af udstyret, er man mere end velkommen til at tage fat i livredderne, der er på vagt, siger Holger Kortbek, idrætschef i Gladsaxe Kommune.

Tårnet indeholder følgende udstyr: Redningskranse, redningstorpedoer, bjærgedukker, rescue boards, redningsveste og flydeplade med øvelser.

I 2017 døde 51 mennesker som følge af en drukneulykke, hvilket er en stigning i forhold til i 2016, hvor 45 druknede. Antallet er dog under gennemsnittet for perioden 2001-2017, hvor 59 druknede om året. Tusindvis oplever årligt at være tæt på at drukne i Danmark, og de nyeste tal viser, at kun godt halvdelen af befolkningen mener, de kan svømme mindst 200 meter (er svømmeduelige). Alt for mange kan ikke svømme eller har usikre svømmeevner.