Lokale ideer til cirkulær økonomi

Stor interesse for at diskutere bæredygtigt forbrug i Rådhuscafeen

Af Redaktionen, redigeret

Kort før Black Friday samledes 40 borgere i Rådhuscafeen til en livlig samtale under overskriften ”Hvordan får vi styr på vores affald?”

Mange af de fremmødte følte ikke, at de selv havde styr på affaldet: Hvordan sorterer man ting, der ikke kun er lavet af ét materiale? Hvad med etiketter, der sidder fast? Hvor meget skal man rengøre tingene? Men de var også optagede af, hvordan vi som samfund kan tage hensyn til og spare på jordens ressourcer, der ikke er uendelige.

Næstformand for byrådets miljøudvalg, Trine Henriksen (Ø), og Michael Søgaard Jørgensen, civilingeniør og lektor ved Aalborg Universitet, kom med oplæg om veje til en mere bæredygtig, cirkulær økonomi. – Når noget er blevet til affald, har vi reelt tabt ressourcerne. Derfor gælder det både om at få vores produkter til at holde længere og deles mere om redskaber med mere, understregede Michael Søgaard Jørgensen. Som lokale eksempler fremhævede han den nye reparationscafé og Søborg Grundejerforening, hvor man deles om en mængde redskaber.

Trine Henriksen tog udgangspunkt i, hvad Gladsaxe Kommune allerede gør. Kommunens indkøbspolitik indeholder for eksempel allerede en række grønne krav.

– Men den bør også stille krav om produkter, der er lavet af genanvendte materialer, sagde hun, og nævnte forslag om et reparationsværksted på genbrugsstationen og et forsøg med 30-timers arbejdsuge, som giver folk bedre tid til at leve bæredygtigt.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WWF bruger vi mennesker 1,75 gange flere ressourcer, end Jorden kan genskabe på ét år.