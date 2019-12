Loppemarked lukker

Der er varer i alle afskygninger på Genbrugsloppernes loppemarked, når det ellers har åbent. Foto: Privat.

Genbrugsloppernes salgssted på Grønnegården er midlertidigt lukket af sikkerhedsmæssige hensyn

Af Redaktionen, redigeret

Derfor kan man heller ikke for tiden aflevere brugte ting til direkte genbrug på genbrugsstationen, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside.

Kommunen tilføjer, at Gladsaxe Kommune arbejder på af få udbedret forholdene, og håber på, at Genbrugsloppernes loppemarked kan åbne igen i år, så man kan holde åbent den 7. og den 14. december 2019.

Loppemarkedet bliver drevet af en række lokale foreninger og frivillige organisationer, som sammen danner foreningen Genbrugslopperne.

Genbrugsloppernes loppemarked i Grønnegården på Transformervej lukker omkring juni 2020. Der skal der nemlig bygges et Børnehus på området. En forening i Genbrugslopperne fortæller, at Gladsaxe Kommune endnu ikke har anvist dem et andet sted, hvor de kan videreføre loppemarkedet, men at man er i dialog med kommunen. pk