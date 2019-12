Mangler din entré en opfriskning? Disse tiltag kan gøre din hverdag nemmere

SPONSORERET INDHOLD: Er din hverdag travl og præget af rutiner? Har du svært ved at overskue at skulle rydde op, når du kommer hjem efter en lang arbejdsdag? Er du ikke tilfreds med din entré?

Hvis du til tider går og spørger dig selv om de nævnte ting, så kan det lyde til, at din entré mangler en opfriskning. Er det noget, som lyder interessant for dig, så kan du få gode råd til netop det her. Nedenstående tiltag kan nemlig gøre din hverdag nemmere, så du har færre ting at skulle bekymre dig om, når du kommer hjem og er træt.

Det er vigtigt, at entréen ikke ser rodet ud, når den er ryddet op

Er din entré lille, kan den hurtigt komme til at se rodet ud, selv hvis den ikke er det, og det kan være frustrerende, hvis man ønsker at gøre noget ved netop det. Det er nemlig vigtigt, at entréen ikke ser rodet ud, når den er ryddet op, og det kan man sikre på flere måder. Eksempelvis kan det være en god idé at sørge for, at tingene kommer op fra gulvet. Når alt står på gulvet, kan det hur-tigt komme til at se rodet ud. Se eksempelvis alt fra By Wirth hvis du kunne være interesseret i knager i entréen.

Udover knager kan det også være en god idé at have et spejl i entréen. Med et spejl kan det virke som om, at entréen er større, end den faktisk er, mens man samtidigt får muligheden for at se sig selv, inden man går ud. AYTM har et stort udvalg af spejle til entréen.

