Masser af glade kunder hos Salon Cha Cha Cha i Bagsværd

Azadeh Mohammed har travlt med at klippe hår på Kirsten Phillipsen. Foto: Gladsaxebladet

For omkring et halvt år siden åbnede Azadeh Mohammed en af Gladsaxes mindste, men utvivlsomt også mest hyggelige frisørsaloner på Bagsværd Hovedgade 109

Af Redaktionen, redigeret

Hos Salon Cha Cha Cha er status klokkeklar efter at have haft åbent i et halvt år: Der kommer masser af kunder i butikken.

Hun er glad for salonens beliggenhed, og det glæder hende især, at mange af kunderne er danskere. Hendes prisniveau er lavt og standarden høj, for Azadeh Mohammed er uddannet frisør, både i hjemlandet Iran og på en privat frisørskole på Vesterbrogade, hvor hun gennemgik et kursus for ca. halvandet år siden.

– Jeg har 30 års erfaring og så er det i øvrigt en familietradition at være frisør. Det var min mor også, så jeg begyndte at klippe folk allerede da jeg var 15 år, fortæller Azadeh Mohammed stolt, inden hun tager fat på at forskønne Kirsten Phillipsens lokker i det lille, hyggelige frisørlokale.