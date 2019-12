Medaljer til unge vægtløftere

Jasmin og Esben med medaljerne om halsen. Foto: Privat.

Jasmin Agertoft og Esben Helmø-Larsen fra Bagsværd Vægtløftnings Klub fik medaljer med hjem fra de Nordiske Mesterskaber for ungdom og junior i Sundsvall

Af Redaktionen, redigeret

Jasmin Agertoft var i et felt med mange stærke junior-løftere, men fik to godkendte løft i træk på 63 kg og 65 kg og sluttede af med to løft på henholdsvis 79 kg 82 kg i stød, hvilket rakte til en sølvmedalje.

– Selv var Jasmin lidt overrasket over udfaldet og medaljen, men et godt resultat forfordeles altid til de bedst forberedte, skriver Dansk Vægtløftnings-Forbund på deres hjemmeside.

Esben Helmø-Larsen havde også en fantastisk dag. Hans mål var at blive nordisk mester, og det klarede han i første forsøg på 100 kg i træk og 125 kg i stød. Efterfølgende gik han efter at sætte danske rekorder, hvilket lykkes med 107 kg i træk og 136 kg i stød – i såvel træk, stød som i 2-kamp, skriver Dansk Vægtløftnings-Forbund.

Med Esbens resultat, kommer herreholdet fra Bagsværd Vægtløftnings Klub for første gang over 1300 point (fordelt på fire atleter) – et historisk højt niveau i klubben, fortæller Bagsværd Vægtløftnings Klub.

De to vægtløftere trænes til dagligt af Tommy Larsen og René Larsen.