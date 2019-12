Metro på pause

Der kommer til at være tomt på Cityringens stationer fra den 12. januar til og med den 26. januar. Foto: Metroselskabet/Reginalado Sales.

M3 Cityringen lukker ned i to uger i januar. Det kommer til at betyde ekstra rejsetid

Af Redaktionen, redigeret

I slutningen af september åbnede den nye Cityringen, og samtidig blev flere busruter i Gladsaxe omlagt eller nedlagt, så passagererne i fremtiden skulle skifte til Cityringen.

Nu lukker Cityringen så ned i to uger, for at teste den kommende metrolinje M4, som skal køre fra Orientkaj og Nordhavn til København H. Passagererne tilbydes i stedet metrobusser, som skal supplere byens øvrige busnet. Busserne vil køre cirka hvert fjerde minut i myldretiden på de mest centrale og travle strækninger.

Opstarten af testkørslen på M4 samt lukningen af M3 Cityringen sker fra søndag den 12. januar til og med søndag den 26. januar.

Der vil, ifølge Metroselskabet, være stoppesteder ved alle Cityringens stationer undtagen Nørrebro Station, Skjolds Plads og Aksel Møllers Have.

Det skriver Metroselskabet i en pressemeddelelse.

– Jeg ved, at vi kommer til at skuffe mange, når vi til januar er nødt til at lukke M3 Cityringen helt ned i to uger for at teste den nye metrolinje til Nordhavn M4, siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet.

pk