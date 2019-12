Midlertidige bump fjernes inden jul

Det midlertidige bump på Valdemars Allé blev sat op, efter en del henvendelser om, at der blev kørt for hurtigt på strækningen

Af Carsten Høeg Maegaard

Carsten Høeg Maegaard, Teamleder Veje og Trafik

Det midlertidige bump på Valdemars Allé blev sat op, efter en del henvendelser om, at der blev kørt for hurtigt på strækningen som følge af vejarbejdet på Buddingevej. Da Valdemars Allé bliver brugt af skolebørn, var situationen derfor uholdbar. Derfor fik By- og Miljøforvaltningen TDC, som stod for ledningsomlægning på Buddingevej, til at etablere to bump på vejen.

Dette er selvfølgelige kun en hurtig og midlertidig løsning, som politiet og mange beboere på vejen i øvrigt har været glade for. Derfor kan vi glæde Jens Mindegaard med, at bumpene bliver fjernet inden jul, da TDC’s ledningsomlægninger på Buddingevej mellem kong Hans Allé og Klausdalsbrovej er ved at være færdigt.